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Явка на выборы в Госдуму превысила показатель 2016 года

Явка на выборы в Госдуму превысила показатель 2016 года

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что, по данным на 11:40 мск, явка на выборы в Госдуму в целом по России составляет 47,95%.

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