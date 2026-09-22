Киберэксперт: рабочие пароли должны содержать не менее 12 символов

Эксперт по информационной безопасности Вячеслав Тупиков рассказал, что для работы с данными и инфраструктурой компании следует использовать только корпоративную технику, оснащённую средствами киберзащиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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