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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российские сайты удалят авторизацию через Google и Apple ID с 1 декабря

Российские сайты удалят авторизацию через Google и Apple ID с 1 декабря

Использовать иностранную почту в качестве логина по-прежнему будет можно Российские сайты удалят кнопки входа через Google, Apple ID и другие зарубежные системы авторизации с 1 декабря, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

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