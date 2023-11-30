Российские сайты удалят авторизацию через Google и Apple ID с 1 декабря

Использовать иностранную почту в качестве логина по-прежнему будет можно Российские сайты удалят кнопки входа через Google, Apple ID и другие зарубежные системы авторизации с 1 декабря, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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