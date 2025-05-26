ВСУ бросают в бой женщин-заключенных, ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области. Как сообщает РИА Новости, украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии