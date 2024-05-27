Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С3М «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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