Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за Решетникова

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его разговора с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Белграде, сообщает Франс Пресс.
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