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Царьград

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Япония вводит санкции против трёх банков и 11 граждан России

Япония вводит санкции против трёх банков и 11 граждан России

Япония объявила о введении санкций против трех русских банков, 29 организаций и 11 российских граждан, включая главу «Алроса» Павла Маринычева.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Пиндосовские прокладки выслуживаются перед хозяевами.
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