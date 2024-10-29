Китай выступает против включения США китайских предприятий в списки экспортного контроля - Минкоммерции КНР

Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против внесения США некоторых китайских предприятий в "список субъектов", подлежащих экспортному контролю, и в "непроверенный список", сообщил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР.