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Китай

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Китай выступает против включения США китайских предприятий в списки экспортного контроля - Минкоммерции КНР

Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против внесения США некоторых китайских предприятий в "список субъектов", подлежащих экспортному контролю, и в "непроверенный список", сообщил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР.

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