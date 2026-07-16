Налоговая заблокировала счета блогера Варламова из-за долга в 29,3 млн рублей

Налоговые органы приостановили операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в России иноагентом, внесен в РФ в список экстремистов и террористов) из-за долга чуть более 29 млн рублей.
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