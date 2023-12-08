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ЕС нескоро сможет передать Украине прибыль от замороженных российских активов

ЕС нескоро сможет передать Украине прибыль от замороженных российских активов

Украина нескоро сможет получить от Европейского Союза прибыль от замороженных российских активов. В настоящий момент, по данным Еврокомиссии, в ЕС арестованы активы России на сумму около 28 миллиардов евро, а также 207 миллиардов евро российского Центробанка.

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