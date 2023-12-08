ЕС нескоро сможет передать Украине прибыль от замороженных российских активов

Украина нескоро сможет получить от Европейского Союза прибыль от замороженных российских активов. В настоящий момент, по данным Еврокомиссии, в ЕС арестованы активы России на сумму около 28 миллиардов евро, а также 207 миллиардов евро российского Центробанка.