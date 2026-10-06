Но разведка доложила точно…

В начале отчетной недели на дипломатическом фронте наблюдалось полное затишье, что, конечно, могло быть и «оперативной паузой» после недели высокой политики в Нью-Йорке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Два варианта для ...
- Два варианта для ...
- Два варианта для ...
дроны кошмарят НПЗ уже несколько месяцев, а где защита? нет необходимости валить всё в одну кучу, но тут явно двойное дно с частными интересами. вот и поручик считает, что когда объемы топлив стабилизируются на достаточном уровне цены к прошлым значениям не вернутся.
Почему просроченного Зе никто не успокоит. Даже Путин про просьбе Израиля его не трогает. Либо агент Моссада, либо Китая.
Все статьи об одном и том же, может быть...наверно....пора уже жахнуть и успокоить хохлосранию!