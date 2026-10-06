Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 918 подписчиков

Но разведка доложила точно…

Но разведка доложила точно…

В начале отчетной недели на дипломатическом фронте наблюдалось полное затишье, что, конечно, могло быть и «оперативной паузой» после недели высокой политики в Нью-Йорке.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

дроны кошмарят НПЗ уже несколько месяцев, а где защита? нет необходимости валить всё в одну кучу, но тут явно двойное дно с частными интересами. вот и поручик считает, что когда объемы топлив стабилизируются на достаточном уровне цены к прошлым значениям не вернутся.