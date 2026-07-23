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«Исправляю ошибки молодости»: как Евгений Петросян в 80 лет строит быт с молодой женой и растит маленьких детей

«Исправляю ошибки молодости»: как Евгений Петросян в 80 лет строит быт с молодой женой и растит маленьких детей

В свои 80 лет народный артист Евгений Петросян воспитывает двоих маленьких детей и признает, что пытается исправить ошибки прошлого.

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