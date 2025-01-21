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Россия не планирует выход из ВОЗ: Леонов о будущем сотрудничества

Россия не планирует выход из ВОЗ: Леонов о будущем сотрудничества

Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по здравоохранению, заявил, что Россия не рассматривает выход из ВОЗ, вопреки действиям США.

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