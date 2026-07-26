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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Электронная система оповещения о синих флагах не работала. Но болид Пиастри все равно был у меня в слепой зоне»

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс рассказал о причине, по которым на Гран-при Венгрии возникла ситуация, при которой испанец допустил контакт с болидом Оскара Пиастри в тот момент, когда гонщик « Макларена » собирался обогнать его на круг.

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