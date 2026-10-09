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Сысоева — об ударе ногой, Федункив — о подзатыльнике: две версии драки на гастролях Comedy Woman

Надежда Сысоева впервые рассказала, что произошло между ней и Мариной Федункив на гастролях Comedy Woman.

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