Сокол
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Сокол

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На фестивале «Экватор» жители района Сокол займутся йогой, зумбой и фитнесом

Первая суббота августа — отличный повод сменить привычный фитнес-зал на открытый воздух. 1-го числа Москва отмечает середину летнего сезона проекта «Мой спортивный район», и эпицентром событий станут крыши районных центров «Место встречи».

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