Депутат: Украина умалчивает о своих потерях, чтобы скрыть провалы на фронте

Чтобы скрыть свои провалы на фронте и откровенно убийственную политику киевского режима, Украина умалчивает о своих потерях в этом конфликте, сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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