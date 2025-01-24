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Депутат: Украина умалчивает о своих потерях, чтобы скрыть провалы на фронте

Депутат: Украина умалчивает о своих потерях, чтобы скрыть провалы на фронте

Чтобы скрыть свои провалы на фронте и откровенно убийственную политику киевского режима, Украина умалчивает о своих потерях в этом конфликте, сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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