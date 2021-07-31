Подводная вода и полное собрание обещаний

Константин АнатольевБизнес и финансыПодводная вода и полное собрание обещаний Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что под Азовским морем найдена пресная вода и пробурена первая скважина.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВсе что говорит Вице-премьер Марат Хуснуллин верить не стоит... Не российский это чиновник саботажник, вредитель и предатели земли Русской и русского народа.... Это он протаскивает ввоз мигрантов и гастарбайтеров, это он создал на территории земли Русской возможность преступность этническим ОПГ, наркоторговле, диаспор, и запрещенных в России исламских течений.... Он враг для экономики...Комментировать
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