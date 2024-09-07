БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Генерал ФСБ рассказал, зачем Украина запустила по Белоруссии БПЛА

Генерал ФСБ рассказал, зачем Украина запустила по Белоруссии БПЛА

«Спровоцировать и втянуть в конфликт» Украинские беспилотники вновь нарушили границу Белоруссии. БПЛА проникли в воздушное пространство союзной страны в районе города Гомель, в связи с чем в небо были подняты истребители ВВС республики.

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