16.12.2023 работники учреждения приняли участие в городском театрализованном шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей в роли Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Морозят, а также в мероприятии зажжения праздничных огней на главной елке города .
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