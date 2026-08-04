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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» заключил двухсторонний контракт с Треем Джемисоном

Трей Джемисон получил новый шанс продолжить карьеру в НБА . По информации инсайдера Криса Хэйнса, 26-летний центровой (211 см) договорился о подписании двухстороннего контракта с « Торонто ».

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