Washington Post: США готовят экономические меры против Киргизии за якобы обход антироссийских санкций

Соединенные Штаты Америки готовят для Киргизии экономические меры, принуждающие страну якобы прекратить незаконный экспорт в Россию товаров, находящихся под санкциями, сообщили в Washington Post, ссылаясь на чиновников Америки, знакомых с ситуацией.
Соединенные Штаты Америки готовят для Киргизии экономические меры, принуждающие страну якобы прекратить незаконный экспорт в Россию товаров, находящихся под санкциями, сообщили в Washington Post, ссылаясь на чиновников Америки, знакомых с ситуацией.
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