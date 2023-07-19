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Washington Post: США готовят экономические меры против Киргизии за якобы обход антироссийских санкций

Washington Post: США готовят экономические меры против Киргизии за якобы обход антироссийских санкций

Соединенные Штаты Америки готовят для Киргизии экономические меры, принуждающие страну якобы прекратить незаконный экспорт в Россию товаров, находящихся под санкциями, сообщили в Washington Post, ссылаясь на чиновников Америки, знакомых с ситуацией.

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