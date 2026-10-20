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«Барселона» пропустила 4 гола в одном матче впервые с февраля. Сегодня команда под руководством Ханса-Дитера Флика уступила « ПСЖ » со счетом 2:4 в выездном матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.