Айнур Курманов. Мы уже неоднократно писали в своих материалах, что Казахстан превращается в форпост англосаксов в Центральной Азии, осуществляя резкий геополитический разворот в сторону Запада.
Астана перехватывает российские грузы и давит на соседей в пользу США
Комментарии
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Астон Мартин
а вот интересно , кого спасали во время недавних событий в казахстане , что он так поперек стал ???🤔
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1 час.
Геннадий Кресов
Если всё это правда.то ишака пора нагибать.
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1 час.
ВН
Валерий Никитин
А нафига АЭС строить на сопредельных территориях? Тем паче в кредит за свои же деньги? Или ЛЭП и рубильник с нашей стороны не алга ?
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33 мин.
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