Какие изменения ждут калужан с 1 июля в финансовых вопросах

С 1 июля в России вступают в силу ряд новых законов, поправок, указов и постановлений. С сегодняшнего дня госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца дорожает до 6000 рублей для взрослых и до 3000 рублей для лиц до 14 лет.