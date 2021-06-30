Русская весна

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За кого вы болеете? — обращение к россиянам

За кого вы болеете? — обращение к россиянам

Донецкий журналист Игорь Гомольский рассуждает о том, что спорт в нынешней нашей ситуации неотделим от политики.

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Walery
Россияне болеют за Футбол, и за Киевское динамо - по инерции памяти. Тут никакой политики, мне понравилось, что игроки несмотря ни на что играют! А российский Смолов бьет по воротам мимо в решающей игре и глупо... улыбается. За голову не схватился... перекупили? Или просто ничтожество?
Александр Николаевич
Прав! Невольно всматривался в рожи и затертые на футболках фашистские кричалки. Каждого видел в окопе на Донбассе.
Александр Николаевич
Огромная уважуха тренеру шведов, пославшего после игры их всех куда надо!

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