За кого вы болеете? — обращение к россиянам

Русская веснаПолитикаЗа кого вы болеете? — обращение к россиянам Донецкий журналист Игорь Гомольский рассуждает о том, что спорт в нынешней нашей ситуации неотделим от политики.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryРоссияне болеют за Футбол, и за Киевское динамо - по инерции памяти. Тут никакой политики, мне понравилось, что игроки несмотря ни на что играют! А российский Смолов бьет по воротам мимо в решающей игре и глупо... улыбается. За голову не схватился... перекупили? Или просто ничтожество?АНАлександр НиколаевичПрав! Невольно всматривался в рожи и затертые на футболках фашистские кричалки. Каждого видел в окопе на Донбассе.АНАлександр НиколаевичОгромная уважуха тренеру шведов, пославшего после игры их всех куда надо!Комментировать
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