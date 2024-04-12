"Может мне их еще в Большой театр сводить?": В Госдуме обсуждение темы мигрантов вызвало ожесточенные споры

Лилия Королева

Соглласна полностью. А пот ом почему к нам едут необразованные и не знающие языка мигранты...??? Здесь вопрос к так называемым диаспорам, которые этому и способствуют. Как в прошлые века, баям не нужны оразованные и понимающие свои права работники... им нужны безмолвные и желательно молчащие, потому всячески и спосоствуют их проникновению в Россию. А потом их можно и поднять при помощи всяких обещаний и посулов тех же праповедников, за которыми могут скрываться самые настоящие террористы.... Они к сожалению и в своих диаспорах подвергаются унижению, как обычно. А потом какие могут быть диаспоры ... это же анклавы и рассадник...??? Раньше такого не было от слова совсем. Хотите жить диаспорами, пожалуйста домой. А то у нас Страна превратиться в сплошые диаспоры... Почему так рьяно защищают порой преступников , те кто стоит во главе этих диаспор...??? Они им показывают "свою силу и власть"... а значит с нами можно и не считаться.... 😱😡😡А все зло вымещают на нас. Почему нам не взять опыт работы в других странах??? Почему не приглашать северных корейцев, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны??? Приезжают отрабатывают и домой к семье. Там они приезжают по контракту или трудовомку договору, в основном на 3 или 5 лет. Отработал и домой. А если отработал ХОРОШО, то в следующий раз у тебя будет совсем другое преимущество и отношение. Почему они едут к нам не зарекомендовав себя и не заработав уважительного отношения и тут же перетаскивают свои семьи...???(это в корне не верно и надо прекратить эту практику). ГРАЖДАНСТВО РФ ЕЩЕ НАДО ЗАРАБОТАТЬ И ЗАСЛУЖИТЬ! Которые порой так нагло себя здесь ведут, слловно им кто-то должен.. А какая нагрузка для бюджета??? И потом мы уже живем не в той Стране, где с уважением относились к другим национальностям! Да и едут к нам молодые, которые этого не знали и их просто используют в своих целях.... Во всех бывших республиках Советсткого Союза работают фонды сороса и естественно образование по взращиванию ненависти к нам культивируется и всячески поддерживается... мол русские окупанты.... А потом, мы создаем русские школы в республиках,( спонсируем их развитие, значит и имеем право отслеживать программу обучения..), но в них работают и сидят на грантах того же сороса, а теперь и его сынка... теже преподаватели. И что получается, что мы сами помогаем нашим врагам .... воспитывать нелюдей??? И скажите зачем нам такие граждане...?????😱😡😡