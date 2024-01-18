Диетолог рассказал о «витамине долголетия» в русской кухне

В русской кухне и народной медицине хрен используется давно. О том, чем полезен хрен, в каком виде его лучше употреблять и при каких заболеваниях этот корнеплод противопоказан, 18 января рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
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