По нашумевшему ...

«Целый ряд вопросов»: член СПЧ прокомментировала претензии Кадырова к Бастрыкину Член СПЧ Меркачева о претензиях Кадырова: надо начинать с себя Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева.