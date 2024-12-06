По нашумевшему ...

«Целый ряд вопросов»: член СПЧ прокомментировала претензии Кадырова к Бастрыкину Член СПЧ Меркачева о претензиях Кадырова: надо начинать с себя Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии