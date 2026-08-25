Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

370 подписчиков

Глава РПЛ считает, что Инфантино может сохранить пост президента ФИФА

Глава РПЛ считает, что Инфантино может сохранить пост президента ФИФА

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. В июле стало известно о его планах создать компанию FIFA Forward Enterprise для контроля основных мужских и женских турниров ФИФА с потенциальным привлечением инвестиций в размере 4,2 миллиарда долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии