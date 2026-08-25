Глава РПЛ считает, что Инфантино может сохранить пост президента ФИФА

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. В июле стало известно о его планах создать компанию FIFA Forward Enterprise для контроля основных мужских и женских турниров ФИФА с потенциальным привлечением инвестиций в размере 4,2 миллиарда долларов.