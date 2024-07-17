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Вырастут несчастными и одинокими: у детей с этими именами нет ангелов-хранителей

Вырастут несчастными и одинокими: у детей с этими именами нет ангелов-хранителей

Вырастут несчастными и одинокими: у детей с этими именами нет ангелов-хранителей Юлия ЧелкановаРезультаты исследования ученых из Центра психологических исследований шокировали общественность, оказавшись настоящей бомбой для родителей и специалистов.

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