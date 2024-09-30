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Судьба давала ей знак. Москвичка не прислушалась и погибла в Тбилиси

Судьба давала ей знак. Москвичка не прислушалась и погибла в Тбилиси

Судьба давала знак Арине Глазуновой, но 24-летняя москвичка была слишком беспечна. Она не прислушалась и погибла во время туристической поездки в Грузию.

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