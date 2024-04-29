Рерих, модные показы и танцы. Как на Алтае прошел фестиваль "Цветение маральника"

Фестивалем по традиции открыли летний туристический сезон Фестиваль "Цветение маральника" - 2024 / Фото: Алина Богомолова 28 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" В 11-й раз прошел фестиваль "Цветение маральника".
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