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People Are Praising Kelly Clarkson For “Allowing” Her Kids To Look Their Ages After Seeing Their “Normal” And “Down To Earth” Appearances

People Are Praising Kelly Clarkson For “Allowing” Her Kids To Look Their Ages After Seeing Their “Normal” And “Down To Earth” Appearances

“So refreshing to see a celebrity who has normal looking and down to earth kids!” someone wrote after Kelly’s preteen kids joined her onstage for her talk show’s final taping.

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