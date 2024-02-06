Индивидуальность регионов хотят увязать с мерами поддержки

Благодаря выполнению индивидуальных планов развития (ИПР) за последние три года в регионах было создано 12 тысяч новых рабочих мест, при этом уровень безработицы снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза.
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