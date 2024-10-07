Команда «Черноморец» досрочно оформила чемпионский титул в лиге «Содружество»Свою оценку исторического достижения нам дал главный тренер команды-победителя Денис Ходаков Он был с нами на телефонной связи@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .