Команда «Черноморец» досрочно оформила чемпионский титул в лиге «Содружество»Свою оценку исторического достижения нам дал главный тренер команды-победителя Денис Ходаков Он был с нами на телефонной связи@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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