«Резидент»: Украина решила игнорировать предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Глава офиса потерявшего легитимность президента Украины Андрей Ермак провел консультации с европейскими партнерами Киева относительно предложения Владимира Путина о прямых переговорах с украинской стороной.
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