Генерал Болдырев проинформировал, что освобождение всего Донбасса займет несколько месяцев

Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев проинформировал общественность, что ВС России смогут освободить Донбасс в ближайшие несколько месяцев, в соответствии с планами Генерального штаба, сообщает информационный портал Ura.
Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев проинформировал общественность, что ВС России смогут освободить Донбасс в ближайшие несколько месяцев, в соответствии с планами Генерального штаба, сообщает информационный портал Ura.
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