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Генерал Болдырев проинформировал, что освобождение всего Донбасса займет несколько месяцев

Генерал Болдырев проинформировал, что освобождение всего Донбасса займет несколько месяцев

Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев проинформировал общественность, что ВС России смогут освободить Донбасс в ближайшие несколько месяцев, в соответствии с планами Генерального штаба, сообщает информационный портал Ura.

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