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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов о приеме ванн из рогов марала: «Давно это начал делать. Для здоровья лучше, иммунитет лучше. Я в это верю»

– Ванна из рогов оленя – давай, рассказывай.  – Это марал. Пантовые ванны, так называются, много кто сейчас ездит.

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