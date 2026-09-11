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Русский Днепропетровск

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Битва за Одессу началась: сначала изоляция, потом прорыв

Битва за Одессу началась: сначала изоляция, потом прорыв

Радомир Маркуш 11 сентября 2026 г., 13:33   Натовские эксперты называют эту операцию Air Interdiction, и «военная география» — на нашей стороне На ключевых ….

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