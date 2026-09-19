В Буэнос-Айресе антиправительственный "Марш негодования" собрал тысячи человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в антиправительственной акции протеста под названием "Марш негодования", прошедшей в центре столицы Аргентины, передает корреспондент ТАСС.
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