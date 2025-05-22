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Царьград

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Преступление 11-летней давности в Приморье: задержан подозреваемый в убийстве

Преступление 11-летней давности в Приморье: задержан подозреваемый в убийстве

В Приморском крае арестован 46-летний житель, обвиняемый в убийстве 11-летней давности. В 2014 году в Артёме он при ссоре нанёс знакомому 18 ударов шваброй, что привело к смерти пострадавшего в больнице.

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