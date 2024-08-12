НОК США обжалует присуждение бронзы Олимпиады румынской гимнастке

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Национальный олимпийский комитет (НОК) США подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже.