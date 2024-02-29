Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

Весна приближается – пора референдумов. Руслан Бах С утра новость взорвала интернет: Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, декларацию принял съезд депутатов Всё как любят на Западе: по просьбе трудящихся, так сказать и/или ущемлённых части народа.
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