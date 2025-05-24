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Любовь, пронесенная через всю жизнь. Трагическая история «главной цыганки страны» Светланы Тома

Любовь, пронесенная через всю жизнь. Трагическая история «главной цыганки страны» Светланы Тома

Она не планировала связывать судьбу с искусством, однако все решил случай. В 17 Светлана Тома встретила режиссера Эмиля Лотяну, который не только открыл девушке дорогу в кино, но и стал главным мужчиной в ее жизни.

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