Любовь, пронесенная через всю жизнь. Трагическая история «главной цыганки страны» Светланы Тома

Она не планировала связывать судьбу с искусством, однако все решил случай. В 17 Светлана Тома встретила режиссера Эмиля Лотяну, который не только открыл девушке дорогу в кино, но и стал главным мужчиной в ее жизни.
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