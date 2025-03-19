❗️✈️🇷🇺Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ продолжает наносить высокоточные удары ПВД и живой силы боевиков ВСУ🇺🇦 📍 н.
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❗️✈️🇷🇺Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ продолжает наносить высокоточные удары ПВД и живой силы боевиков ВСУ🇺🇦 📍 н.
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