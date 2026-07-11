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Наш потерянный мир

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В Турции назвали слухи о продаже С-400 спекуляциями

В Турции назвали слухи о продаже С-400 спекуляциями

Заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Хасан Ялчин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной перепродаже Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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