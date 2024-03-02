В Германии восхитились передовой тактикой России против Украины

Бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил, что российские военные успешно применяют передовую тактику с точными ударами и тем самым наносят максимальный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ).