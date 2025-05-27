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Госдеп защищает Сороса

Госдеп защищает Сороса

Госдепартамент США создал глобальную сеть для защиты Джорджа Сороса от критики. Бывший сотрудник американского Госдепа Майк Бенц заявил, что ведомство за счет налогоплательщиков прикрывало интересы Джорджа Сороса за рубежом — оказывало давление на СМИ, лоббировало Конгресс и финансировало операции по подавлению критики, например, в Литве.

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