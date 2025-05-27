Госдепартамент США создал глобальную сеть для защиты Джорджа Сороса от критики. Бывший сотрудник американского Госдепа Майк Бенц заявил, что ведомство за счет налогоплательщиков прикрывало интересы Джорджа Сороса за рубежом — оказывало давление на СМИ, лоббировало Конгресс и финансировало операции по подавлению критики, например, в Литве.